Fazıl Say'dan 100. Yıl Marşı isyanı. "Böyle bir linci hak etmiyoruz"

Piyanist ve besteci Fazıl Say geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı marşı yayınladı. Sosyal medyayı ikiye bölen marşa eleştirilerde bulunulmasının ardından Say, Twitter hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Fazıl Say'dan 100. Yıl Marşı isyanı. "Böyle bir linci hak etmiyoruz"

Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde 100. Yıl Marşı’nı "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşı'mızı paylaşmak benim için mutluluktur" diyerek yayınlamıştı.

Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Ünlü piyanist Fazıl Say kendisine gelen tepkilere isyan etti.

"ÜZDÜ VE KANATTI"

"Seçim stresinden sıkıldım" diyen Say, "Benim de umutlarım hayallerim var, insanım, sanatım benim hayatım.

Aydınlık bir gelecek hayallerim var. Olmuyorsa da, karanlık hissediyorsam da kendi hayatıma başka çareler bulacağım.

Bir beste yüzünden trol saldırısı, üzdü, ve kanattı." dedi.

fazil-1.jpg"İyi ya da kötüdür , konuyu kapatmak istiyorum." diyen ünlü piyanist 5 yaşından beri beste yaptığını hatırlattı.

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"SANATIMI VE KENDİMİ SAVUNMAKTAN SIKILDIM"

Say açıklamasını "Çok sıkıldım bu ülkede son 20 yıldır kendimi ve sanatımı savunmaktan, anlaşılır kılmaya çalışmaktan, hiç böyle bir linci hak etmiyoruz, Ayten Mutlu’nun görmemesini istedim tüm yazılanları. Çok üzgünüm." cümleleri ile bitirdi.

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