Beton çitlere çarpan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Beton çitlere çarpan otomobil takla attı
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Konakpınar köyü mevkiinde T.Y. idaresindeki 58 ADD 316 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çitlere çarparak takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kazada sürücü T.Y. ile araçta bulunan H.Ö. ve B.F. yaralandı.

Yaralılardan T.Y. ve H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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