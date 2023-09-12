Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı

Kastamonu’da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı

Kaza, Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Cemalettin K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ile Seda S. ağır yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından beton mikseri ve motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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