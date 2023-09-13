Beton mikseri ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’da beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada ağırlana kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Beton mikseri ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akın K. idaresindeki beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Cemalettin K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ile Seda Sönmez ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Seda Sönmez hayatını kaybetti.

Sönmezi'in cenazesi morga kaldırılırken, Cemalettin K.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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