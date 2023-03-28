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Beton mikseri anneyi hayattan kopardı

Denizli'de beton mikserinin çarptığı otomobilde bulunan anne hayatını kaybederken, sürücü olan oğlu yaralandı. Kaza sonrası aracın görüntüsü de dehşete düşürdü

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:51
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Beton mikseri otomobile çarptı. Anne öldü oğlu yaralandı

Beton mikseri anneyi hayattan kopardı
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(DHA) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki yolcu anne öldü, sürücü oğlu ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında bir kavşakta meydana geldi. Ali Osman T.'nin (51) kullandığı beton mikseri Ömer Aydoğan (35) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobildeki 78 yaşındaki Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beton mikseri şoförü Osman T. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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