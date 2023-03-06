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Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı. Kaza anı kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'e (19) beton mikseri çarptı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 22:03
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Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı. Kaza anı kamerada

Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı. Kaza anı kamerada
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 (DHA)- Beton mikserinin altında kalarak sürüklenen anne İşnel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kızı Emine Nehir İşnel ise yaralandı. Beton mikseri sürücüsü Abdullah Turhal, gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yedi Eylül Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel ve kızı Emine Nehir İşnel'e, Abdullah Turhal yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne İşnel, beton mikserinin altında kalıp sürüklendi, kızı Emine Nehir İşnel ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından beton mikserinin altından çıkarılan anne İşnel, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne İşnel, ağır yaralı olarak ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe İşnel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Emine Nehir İşnel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü Abdullah Turhal gözaltına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve Ayşe İşnel'in hayatını kaybettiği, kızı Emine Nehir İşnel'in ise yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızın sağa dönüş yapmak isteyen beton mikserinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Kazada mikserin altında kalan anne hayatını kaybederken, kızı ise hafif şekilde yaralandı. 

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