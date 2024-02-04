Beton mikserinin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Beton mikserinin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Muğla’da beton mikserinin çarptığı ve 20 metre sürüklediği 21 yaşındaki Ecenur Götür ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B.'nin kullandığı 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e çarptı. Mikserin altında kalıp, 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gütür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

beton-mikserinin-carptigi-ecenur-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada-5029-dhaphoto5.jpg

beton-mikserinin-carptigi-ecenur-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada-5029-dhaphoto4.jpg

beton-mikserinin-carptigi-ecenur-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada-5029-dhaphoto3.jpg

beton-mikserinin-carptigi-ecenur-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada-5029-dhaphoto2.jpg

beton-mikserinin-carptigi-ecenur-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada-5029-dhaphoto1.jpg

Son Haberler
Samsun’da gasp suçu işleyen iki şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun’da gasp suçu işleyen iki şahıs tutuklandı
Tokat'ta heyelan tehlikesi. 39 hane tahliye edildi Gündem
Tokat'ta heyelan tehlikesi. 39 hane tahliye edildi
Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü Gündem
Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü
Nesli tükenmekte olan su samuru Ardahan’da görüntülendi Yerel Haberler
Nesli tükenmekte olan su samuru Ardahan’da görüntülendi
Meteoroloji kırmızı alarm ile uyardı. Fırtına geliyor Gündem
Meteoroloji kırmızı alarm ile uyardı. Fırtına geliyor
Kirli Sepeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kirli Sepeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi Gündem
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi