Beyaz çay nelere iyi gelir

Beyaz çay, gençlik iksiri olarak da adlandırılan bir içecek. Zayıflamaktan stresi azaltmaya kadar sağlığa pek çok faydası vardır.

İŞTE O FAYDALARI

Beyaz çay, metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımına katkı sağlıyor, cildi zararlı etkilerden koruyor ve dişlerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Kilo vermenize yardımcı olur Bir araştırmaya göre beyaz çayın içindeki polifenoller ve kafein kilo vermenize yardımcı olur.

Cildinizi güzelleştirir Cildi güçlendirici, hücre yenileyici özelliği ile yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı faydalıdır. Ayrıca cildinizi pürüzsüz, yumuşak ve esnek yapar.

DAHA HAFİF BİR AROMASI VARDIR

Günde 3 bardak içilmesi tavsiye edilen beyaz çay, siyah ve yeşil çaya göre daha hafif bir aroması vardır.

STRESİ DE AZALTIR

eyaz çay, diğer çaylara göre daha az işlendiği için daha çok antioksidan içerir. Yapılan araştırmalara göre beyaz çaydaki kateşinler, kanserli hücre oluşumunu ve tümör büyümesini engeller. Aynı zamanda antioksidanlar stresi azaltmaya da yardımcı olur.



