Yarımbaş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı. Yarımbaş ağrıları nedir?

Deniz Dallı
Yarımbaş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı. Yarımbaş ağrıları nedir?
İnsanların korkulu rüyası olan yarımbaş ağrılarını kesen aslanpençesi otu dikkat çekti.

Aslanpençesi otu, doğanın bize armağan ettiği şifalı bitkilerden biridir.

Bu bitki, yabani bir güldür ve çeşitli türleri vardır. Çayırlarda ve ormanlarda yetişir.

Yaprakları büyük ve 5-7 parçalıdır. Kökü kalındır. Çiçekleri küçük ve yıldız şeklindedir. Rengi yeşilimsi sarıdır. Mart-Temmuz ayları arasında toplanarak kurutulur.

Aslanpençesi otunun pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-Ateşi düşürür.

-Vücuda enerji verir.

-Migren gibi yarım baş ağrılarını hafifletir.

-Emziren annelerin sütünü çoğaltır.

YARIM BAŞ AĞRILARI NEDİR?

Yarım baş ağrısı, tek taraflı ve şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Küme baş ağrısı olarak da bilinir. Göz ve şakak bölgesinde ağrı oluşur.

Ağrı olan tarafta göz sulanır, kızarır. Ağrı ile birlikte soğuk terleme ve bulantı görülür.

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