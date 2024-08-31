Beyaz değil türklerin bankası olmak!

Türkiye İş Bankası 100.yaşını kutladı.

Hem de öyle böyle kutlama değil. Kutlamalar bu yılın başında başladı.

İşin en güzel yanı bu kutlamaları 20 binden fazla İş Bankası çalışanının aylardır şubelerini bayram yerine çevirerek kutlaması oldu.

Sosyal medyada binlerce “Benim Bankam 100 Yaşında” sloganı ile paylaşımlar yapıldı.

Yıllardır bankacılık sektörünü takip eden bir gazeteci olarak ilk kez böyle bir şeye şahit oldum.

Banka çalışanları bankalarına olan sevgisini bu şekilde göstermesini hiç görmedim.

Birçok bankanın 50-60-75-80 yılını kutlamalarını gördüm ama böylesi hiç olmadı.

İşte bugün bu konuyu işlemek istiyorum.

Bankaların maddi sermayesi çok önemli. Kredi vermesi ve büyümesi, krizlere direnmesi için sermayesi çok güçlü olmalı. Ancak paradan çok daha önemli bir sermayeye sahip olmalı. O da insan sermayesine.

İyi bir personele sahip olması için çalışanın işini severek yapması ve markasına bağlılığıdır.

Personel sirkülasyonu ve üç günde bir saçma sapan hedef baskısıyla binlerce çalışanını kapının önüne koymamalıdır.

Personel o bankada işe başladığında liyakate inanmalı ve markaya güvenip sevmeli.

Bankacılık sektöründe maalesef bunu göremedik.

Bir gecede kriz diye binlerce çalışanını kapının önüne koyan, saçma sapan komisyon ve ürünleri satmadığı için eğitimli liyakat sahibi personeli tazminatsız kapının önüne koyan bankaya kim bağlılık duyar ki!

İşte bunun tersini gördük İş Bankası’nda. Binlerce çalışanın tiril tiril giyinip içten gülümsemesiyle “benim bankam…” demesi gerçekten çok etkileyiciydi. Dahası bu fotoğrafları sosyal medyada gurur ile paylaşması bambaşka bir olay. Hele genel müdür Hakan Aran’ın bankanın mutfak personelinin bile paylaşımını beğenip kendi hesabında paylaşması müthişti.

İşte o binlerce banka bu hafta 100 Yıl kutlamasını binlerce insanın katılımı ile muhteşem gecelerle kutladı.

O kutlamalara katılmayan yoktu. Banka personeli ve kendilerini zirveye taşıyan emeklileri de unutmadı. Kutlamalara davet edip 1 maaş ikramiye verdi.

Tüm bunları takip ederken aklıma sosyete çevresi ile 75.yılını kutlayan banka ve gazeteci Ertuğrul Özkök’ün attığı başlık aklıma geldi.

“Beyaz Türklerin Gecesi”

İş Bankası’nın 100 yıl kutlamalarında gördük ki, banka beyaz değil tüm Türklerin bankası olmuş!

Nice 100 yıllara Türkiye’nin ve Türklerin bankası….