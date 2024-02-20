Kendinizi yorgun hissediyorsanız bu karışımı deneyin! İşte o karışım ve faydaları…

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bunların çoğu oleik asit şeklindedir. Bu asit, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı korur. Bu da kalp ve damar sağlığınızı iyileştirir, damar sertliği ve bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olur!

Her sabah aç karnına içmek için 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile 1 çorba kaşığı limon suyunu iyice karıştırın. Bu kadar kolay! Organik limon ve organik sızma zeytinyağı kullanın ve oda sıcaklığında olsunlar.

ROMATOİD ARTRİT BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİR

Bu içecek, romatoit artritin yol açtığı ağrı ve iltihabı azaltır.

KARACİĞER VE SAFRA KESESİ FONKSİYONLARINI DÜZENLER VE UYARIR

Bu içecek, safra taşlarının oluşmasını ve büyümesini engeller. Yarım fincan oda sıcaklığında suya zeytinyağı ve limon suyu ekleyin.

Safra kesesi, böbrekler ve karaciğerinizi temizlemek için yemekten 1 saat önce için. Bu içeceği düzenli olarak içmeden önce doktorunuza danışın.

Safra kesesi sorununuz varsa, şiddetli karın ağrısına sebep olabilir.

KABIZLIĞI ÖNLER

Zeytinyağı, sindirim sisteminizde kayganlık sağlar. Limon suyu, sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Ayrıca karaciğer ve safra kesesinin çalışmasını da destekler.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLER

Zeytinyağındaki oleik asit, kardiyovasküler sisteminiz için çok yararlıdır.