İbrahim Kalın'dan flaş F-16 çıkışı: Olursa iyi olur, olmazsa alternatiflere bakarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuk olduğu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile F-16 görüşmelerine ilişkin konuşan Kalın, “Olursa iyi olur. Ama olmazsa alternatifler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalın’ın konuya ilişkin açıklasması şu şekilde:

“İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİYLE ŞARTLI HALE GETİRMEK İSTEYENLER VAR”

“Kongreyi ikna etmesi gereken ABD yönetimi. Biden yönetimi de F-16 programını desteklediklerini söyledi. Bu memnuniyet verici. Kongre ayağında bunu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle şartlı hale getirmek isteyenler var. Başka formül bulunması gerekiyor, o formül ne olur bilmiyorum ABD'nin kendi iç meselesi. Biz tabii bu programı destekliyoruz. Bu program olmazsa biz hava gücünde zafiyet gösteririz gibi bir hava içerisinde değiliz. Böyle bir panik hali içerisinde değiliz. Olursa iyi olur. Ama olmazsa alternatifler üretmeye devam ediyoruz.

“SİZ BASKIYI YAPARSINIZ BİZ BAŞKA ÇIKIŞ BULURUZ”

F-16 ayarında benzer özelliklere sahip İHA'lar yapılmaya başlandı. Özellikle Kızılelma. Orada muazzam bir gelişme var. ABD'nin nasıl hareket edeceğine bağlı. Olursa iyi olacağı kaanatindeyiz. Senatoda yaptığım görüşmelerde, 'İsveç ve Finlandiya'yı şartlı hale getirirseniz, mantıksal bir hata yaparsınız. Bunların ikisi farklı konu. Bunları birbirinden ayrıştırın. Ama siz bunu Türkiye'ye karşı bir baskı unsur olarak kullanmaya çalışırsanız ben de size karşı teklifle gelirim. Size F-16'ları onaylayana kadar biz de İsveç'i onaylamıyoruz desem o zaman ne yapacaksınız. O zaman cevapsız kalıyorlar. İlgisiz alakasız konuları bir araya getirerek, Türkiye'ye baskı yapmayın. Bu işe yaramaz. Siz baskıyı yaparsınız biz başka çıkış buluruz.”