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Beyaz Saray: OPEC+'nın kararı Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermekle eş değer

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir." ifadesi kullanıldı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:09
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Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermekle eş değerdir

Beyaz Saray: OPEC+'nın kararı Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermekle eş değer
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:

"Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir."

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan ve ABD arasında OPEC kararı tartışması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası yapılan açıklamaları incelediği aktarılarak hükûmetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği belirtilmişti.

Kirby ise bu açıklamaya cevaben yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Suudi Arabistan'a üretimi azaltma hedeflerinin piyasada bir dayanağı olmadığını gösteren analizleri gösterdik ve bir sonraki OPEC toplantısına kadar işlerin nasıl gittiğini görmeleri için bekleyebileceklerini söyledik. Diğer OPEC üyesi ülkeler, bizimle özelden iletişime geçti ve Suudi Arabistan'ın kararına katılmadıklarını ancak onlarla aynı yöne gitmek zorunda hissettiklerini söyledi."(AA)

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