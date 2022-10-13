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Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'nın enerji devi Gazprom, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla TürkAkım'ın kapasitesinin artırılması konusunda Türkiye ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 20:27
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Putin'in talimatı sonrası Rusya'nın enerji devi Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması

Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Rusya lideri Vladimir Putin, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GAZPROM'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rus devlet şirketi Gazprom, Putin'in talimatıyla TürkAkım'ın kapasitesinin artırılması konusunda Türkiye ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Rus basınına konuşan Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Rusya'nın Türkiye'de enerji dağıtım merkezi kurma teklifine Ankara'nın büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Miller, şunları söyledi:

"Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız."

Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

PUTİN: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ

Kazakistan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, "Bu (TürkAkım) gaz boru hattını daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" demişti.

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