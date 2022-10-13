ABD kendisine karşı en büyük tehdidi açıkladı. Ne Rusya ne nükleer

Güvenlik stratejisinin açıklanması Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ertelenmişti ama dün yayımlanan 48 sayfalık belge, düşüncelerde ve dış politika doktrinlerinde büyük ve keskin bir değişim göstermedi.

Belgede, iklim değişikliği ve otoriter rejimlerin yükselişi gibi küresel tehlikelerin aşılmasında ABD’nin liderliğinin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

ÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE

Stratejiye göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından bile Çin küresel düzen için en büyük sorun. Belgeye göre, ABD küresel nüfuzunu muhafaza etmek istiyorsa Çin’le ekonomik yarışı kazanmalı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eylül başındaki Tayvan ziyareti ABD-Çin ilişkilerini germişti. Taraflar, bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermişti.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin ulusları aşan iklim değişikliği, gıda güvenliği, bulaşıcı hastalıklar, terörizm, enerji sevkiyatları ve enflasyon ile gibi sorunlarla ilgilenirken bir Çin ile ilişkileri de yönetmesi gerektiğini söyledi.