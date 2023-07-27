Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil

John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının yavaş ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kirby, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sürecin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar." dedi.

ABD'nin bu konuda pozisyon almayacağının altını çizen Kirby, "Ancak Ukrayna ilerleme kaydediyor. Bu bir duraklama değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı saldırı için gerekli desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

23 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın Rusya’dan topraklarının yarısını geri aldığını ifade etmiş, saldırının ise yeni başladığını ve birkaç ay içinde sonuçlanacağını dile getirmişti.