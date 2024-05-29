Beyaz Saray'dan UCM'ye yaptırım açıklaması

Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan UCM'ye yaptırım açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, ABD'nin İsrail'e yaptırım uygulayan UCM'ye karşı pozisyonunu değerlendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırım talebine olumsuz yaklaştıklarını ifade ederek, "UCM'ye yönelik yaptırımların doğru bir yaklaşım olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin UCM'ye yönelik yaptırım taleplerini destekleyip desteklemedikleri sorusuna Kirby, "Hayır. UCM'ye yönelik yaptırımların doğru bir yaklaşım olduğuna inanmıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

UCM'nin İsrail'e yargı yetkisi olduğuna inanmadıklarını bir kez daha vurgulayan Kirby, "Bu tutuklama talebi başvurularını desteklemiyoruz, bunu daha önce de söyledik ancak buna verilecek cevabın UCM'ye yaptırım olduğuna inanmıyoruz." şeklinde konuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Cumhuriyetçi senatörler, UCM'nin kararını eleştirerek ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulaması gerektiğini savunmuştu.

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