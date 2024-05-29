2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti

Mevduat faizlerinin artırılmasının ardından hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğu, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte, 2 milyon TL tutarında mevcut faiz oranları ve 32 günlük getirisi merak konusu oldu.
32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU
Bankaların faiz oranlarında yaptıkları güncellemenin ardından yeni rakamlar belli oldu. İşte bankaların mevduat faiz oranları ve aylık getirisi...
ING BANK
Faiz oranı: %53
Net kazanç: 85.726,78 TL
Vade sonu tutar: 2.085.726,78 TL
HAYAT FİNANS
Faiz oranı: %52,25
Net kazanç: 84.513,66 TL
Vade sonu tutar: 2.084.513,66 TL
FİBABANKA
Vade sonu tutar: 2.085.726,78 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %50
Net kazanç: 80.874,32 TL
Vade sonu tutar: 2.080.874,32 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %49
Net kazanç: 79.256,83 TL
Vade sonu tutar: 79.256,83 TL
ON PLUS
Vade sonu tutar: 2.079.256,83 TL
ENPARA
Vade sonu tutar: 2.079.256,83 TL
ODEA BANK
Faiz oranı: %48
Net kazanç: 77.639,34 TL
Vade sonu tutar: 2.077.639,34 TL
YAPIKREDİ
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 76.021,86 TL
Vade sonu tutar: 2.076.021,86 TL
AKBANK
Vade sonu tutar: 2.080.874,32 TL
HALKBANK
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 69.551,91 TL
Vade sonu tutar: 2.069.551,91 TL
Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.