2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti

2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti
Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizlerinde yaşanan değişikliklerin ardından milyonlarca yatırımcı bankaların verdiği mevduat faizi oranlarını araştırıyor.

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 1

Mevduat faizlerinin artırılmasının ardından hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğu, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 2

Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte, 2 milyon TL tutarında mevcut faiz oranları ve 32 günlük getirisi merak konusu oldu.

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 3

32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların faiz oranlarında yaptıkları güncellemenin ardından yeni rakamlar belli oldu. İşte bankaların mevduat faiz oranları ve aylık getirisi...

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 4

ING BANK

Faiz oranı: %53

Net kazanç: 85.726,78 TL

Vade sonu tutar: 2.085.726,78 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 5

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: %52,25

Net kazanç: 84.513,66 TL

Vade sonu tutar: 2.084.513,66 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 6

FİBABANKA

Faiz oranı: %53

Net kazanç: 85.726,78 TL

Vade sonu tutar: 2.085.726,78 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 7

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %50

Net kazanç: 80.874,32 TL

Vade sonu tutar: 2.080.874,32 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 8

DENİZBANK

Faiz oranı: %49

Net kazanç: 79.256,83 TL

Vade sonu tutar: 79.256,83 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 9

ON PLUS

Faiz oranı: %49

Net kazanç: 79.256,83 TL

Vade sonu tutar: 2.079.256,83 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 10

ENPARA

Faiz oranı: %49

Net kazanç: 79.256,83 TL

Vade sonu tutar: 2.079.256,83 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 11

ODEA BANK

Faiz oranı: %48

Net kazanç: 77.639,34 TL

Vade sonu tutar: 2.077.639,34 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 12

YAPIKREDİ

Faiz oranı: %47

Net kazanç: 76.021,86 TL

Vade sonu tutar: 2.076.021,86 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 13

AKBANK

Faiz oranı: %50

Net kazanç: 80.874,32 TL

Vade sonu tutar: 2.080.874,32 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 14

HALKBANK

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 69.551,91 TL

Vade sonu tutar: 2.069.551,91 TL

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 15

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti 16
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