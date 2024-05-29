Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki ocak başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. S.K., yanında bulunan silahı ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Emir Kabalak, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emirhan Kalabalak daha sonra Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken polis ekipleri silahlı saldırganın peşine düştü.