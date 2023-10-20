Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı

ABD Başkanı Biden'ın ABD Özel Kuvvetleri ile bir araya geldiği o görüşmenin fotoğrafları Beyaz Saray'ın Instgram hesabından paylaşılınca ülke karıştı.

Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı

İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Biden, ülkesinde yeni bir skandalla gündeme geldi.

İsrail’i önceki gün ziyaret eden Joe Biden, ülkede konuşlu ABD Özel Kuvvetleri askerleriyle de bir araya geldi. Beyaz Saray, ziyarette askerlerin Biden’la çekilen bir fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu.

Cumhuriyetçiler, İsrail’deki ABD özel birliklerinin kimliğinin gizli kalması gerektiğine dikkat çekerek ABD yönetimini beceriksizlikle suçladı. ABD’li özel askerlerin yüzünün göründüğü fotoğraf, Beyaz Saray’ın Instagram sayfasında saatlerce kaldı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

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SİLİP ÖZÜR DİLEDİLER

Tepkilerin ardından Beyaz Saray fotoğrafı sildi ve özür diledi. Fotoğrafın, ABD Savunma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği, normalde bu tür fotoğraflarda askerlerin yüzlerinin gizlendiği belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu durum fark edilince fotoğrafı hemen sildik” denildi.

İsrail’deki küçük bir grup ABD askeri, İsrail ordusuna danışmanlık yapıyor, Hamas’ın elindeki rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor.

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