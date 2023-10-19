New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor

ABD’nin göbeği New York’ta reklam panosunda gösterilen Bıden'ı suçlayan yazı sosyal medyayı salladı.

New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor

Editör: Abdullah Keleş

İsrail- Hamas çatışması şiddetlendi. İsrail, 2 gün önce Gazze'deki hastaneyi vurarak hem savaş hem de insanlık suçu işledi. Gazze’de yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Bunun yakıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi ve İsrail’e destek verdiklerini duyurdu.

İsrail’in katliamlarına dünyada tepkiler devam ediyorken New York'taki bir caddede İsrail'in Biden'ın desteğiyle Filistin'de katliam yaptığı yönünde bir pano dikkat çekti.

İsrail’in katliamlarına dünyada tepkiler devam ediyor. New York meydanındaki reklam panosuna "İsrail hastaneleri bombalıyor, parasını Biden veriyor" yazılı pankart asıldı. Yazı dünya basınında gündem oldu.

hkjhl.jpg

Panolar, kısa süreli olarak New York'un farklı yerlerinde görüldü. "ABD Filistin halkının soykırıma uğramasını desteklemek için 3.8 milyar dolar gönderiyor", "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden parasını ödüyor", "Filistin'e Özgürlük", "Gazze'ye ablukayı sonlandırın" gibi mesajların da yansıtıldığı iddia edildi.

İlgili Haberler
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Biden İsrail sorusuna cevap veremedi
ABD ile İsrail arasındaki krizi açıkladılar. İsrail basınından flaş iddia
ABD bayrağı yarıya indirildi
ABD bayrağı yarıya indirildi
ABD'den Venezuela'ya yönelik yaptırım kararı
ABD'den Venezuela'ya yönelik yaptırım kararı
ABD İsrail'in hastane saldırısını savundu. Skandal açıklama
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza Gündem
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti Video
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı Dünya
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi Siyaset
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi... Video
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi...
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı Video
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı