Biden'dan ulusa sesleniş konuşması: İsrail için benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Kongre'ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi ileteceklerini söyleyen Biden, "İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz." dedi.

Biden'dan ulusa sesleniş konuşması: İsrail için benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından Oval Ofis'ten ulusa seslendi.

NTV’nin aktardığına göre, Biden konuşmasında, alınacak kararların gelecek yılları etkileyeceğini ve Kongre'den İsrail için benzeri görülmemiş bir destek talebinde bulunacaklarını söyledi.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

" - Bu gece alınan kararlar gelecek yılları etkileyecek.

- İsrail'de en az 32 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.

- Hamas'ın varlık sebebi İsraillileri öldürmek. Hamas Filistinlileri etten kalkan olarak kullanıyor, Filistinlileri temsil etmiyor. İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor.

- İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önemde.

- Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebini cuma günü göndereceğiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz. İsrail'in arkasındayız.

- Gazze halkının acil olarak gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var.

- Filistin lideri Mahmud Abbas'a ABD'nin Filistinlilerin kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkına bağlı olduğunu söyledim."

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