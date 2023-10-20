Biden’ın İsrail’e tam desteği kriz çıkardı. Beyaz Saray karıştı

ABD’nin İsrail-Filistin politikasının, ABD yönetimi içinde de krize yol açtığı ortaya çıktı.

Huffington Post gazetesine konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin İsrail’e tam destek politikasının kurumda anlaşmazlık yarattığını belirtti. Bazı Dışişleri çalışanlarının Biden’ın politikalarına itirazlarını dile getirmeye hazırlandığı, personelin moralinin çok bozuk olduğu ve bazılarının istifayı düşündüğü kaydedildi.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer üst düzey yetkililerin kurum içinde büyüyen rahatsızlığı yakından takip ettiğini söyledi. Habere göre özellikle uzman olarak görev yapan bakanlık çalışanları, kendi görüşlerinin önemsenmemesinden ve ABD yönetiminin Gazze’ye saldırıları artırmayı planlayan İsrail’e desteğinden rahatsızlık duyuyor.

İSTİFA EDEN YETKİLİ: BİRÇOK MESLEKTAŞIM BANA DESTEK VERDİ

Huffington Post’a konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bakanlıktaki krizin her düzeyde sürdüğünü, bazı diplomatların itirazlarını resmi yollarla paylaşacağını kaydetti.

ABD Dışişleri'nde “müttefikler ve ortaklara silah tedariki” biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, bu hafta ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. Paul, LinkedIn'de yayınladığı mektupta, ABD’den İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığını belirterek “Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Paul, Huffington Post’a yaptığı açıklamada, istifası sonrası birçok meslektaşının kendisine ulaşarak destek verdiğini ve aynı şeyleri düşündüklerini söylediğini aktardı.

VİETNAM SAVAŞI’NDA DA YAŞANMIŞTI

Gazete, Dışişleri Bakanlığı içinde resmi itirazların daha önce Vietnam Savaşı gibi ABD içinde de kriz çıkaran süreçlerde kullanıldığını, bu yolla yetkililerin ABD’nin tehlikeli kararlarını eleştirebildiğini yazdı.