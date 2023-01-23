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Araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu

Beylikdüzü’nde lüks marka bir araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracın sürücüsü son anda kendini kurtardı. Alev topuna dönen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:06
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Beylikdüzü'nde araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu

Araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu
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İHA'nın haberine göre, yangın, Bizimkenkt Köprüsü Mevkii Büyükçekmece istikameti’nde gece 03.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkan aracın sürücüsü sağ şeride geçip arabayı durdurdu. 

Sürücü indikten sonra araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, kesin nedenin itfaiye raporu sonrası ortaya çıkacağı söylenildi.

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