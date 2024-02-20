Beyni 20’li yaşlara döndürüyor. Haftada 2 porsiyon tüketmek yetiyor

Beyin sağlığımızı etkileyen faktörlerden biri de beslenme alışkanlıklarımız olduğu biliniyor.

MIND, DASH ve Akdeniz diyetleri, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği araştırmalarla desteklenen sağlıklı diyetlerden olduğu bildirildi.

Ancak, bu diyetlerin yanı sıra, beyin sağlığını desteklemek ve yaşlanmayı geciktirmek için çok yararlı olan bir besin grubu daha olduğu ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenmede, fındık, tam tahıllar ve balık gibi besinler sıklıkla önerildiiği biliniyor.

Fakat beyin sağlığını korumak ve genç kalmak için önemli olan bir diğer besin grubu da orman meyveleri olduğunun altı çizildi.

BEYNİ GENÇ TUTAR

Çoğu meyve, zihinsel performansı artıran vitaminler, mineraller, polifenoller ve diğer besin maddeleri içerir.

Bu nedenle, her türlü meyveyi yemek, bilişsel sağlığınızı iyileştirmeye katkıda bulunabilir.

Yapılan çalışmalar, meyve ve sebze tüketiminin, bilişsel bozulma ve demans riskini azalttığına işaret etmektedir.

ZİHNİ GENÇ TUTAR

Kim beyninin 20'li yaşlarındaki gibi canlı olmasını istemez ki? Yaşlanma kaçınılmaz bir süreç olsa da, antioksidan açısından zengin bir diyetle orman meyvelerini tüketmek, beyin sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN EN İYİ BESİN ORMAN MEYVELERİ

Beyin sağlığınızı en üst düzeyde tutmak istiyorsanız, beslenmenizde orman meyvelerine yer vermeniz gerekmektedir.

Yaban mersini, böğürtlen, vişne gibi orman meyveleri, hem lezzetli hem de renkli bir çeşitlilik sunarlar, böylece meyve salatalarınızı veya smoothie'lerinizi daha zengin hale getirirler.

Beyin sağlığı için, bu meyvelerin faydalarını görmezden gelmek mümkün değildir.

Orman meyvelerini seçtiğinizde, sadece vücudunuza düşük kalorili bir besin sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vitamin, mineral, antioksidan ve lif açısından zengin bir kaynak elde etmiş olursunuz.

Orman meyvelerinin çeşidine bağlı olarak, antosiyanin, kafeik asit, kateşin, kersetin, kaempferol ve tanen gibi çeşitli bitki kimyasallarını içerirler.

Bu bitki kimyasalları, beyinde antioksidan, anti-inflamatuar, antiviral ve antikanser etkiler göstererek, beynin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilirler.

ORMAN MEYVELERİ ZİHNİ NASIL GENÇ TUTAR?

Orman meyveleri grubuna dahil olan herhangi bir meyveyi yemek, beyninizi genç kalmaya teşvik edebilir.

Orman meyvelerinin, beyin sağlığını desteklediği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Kızılcık yerseniz, Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmanın bulgularına göre, her gün küçük bir fincan kızılcık içmenin, 12 haftalık bir süre boyunca hafıza ve genel beyin işlevlerini geliştirdiğini görebilirsiniz.

Yaban mersini de farklı bir fayda sağlayabilir.

European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, her gün bir fincan yaban mersini içen katılımcılar, içmeyenlere göre daha iyi sözel hafıza ve görev performansı göstermişlerdir.

Çilek de, bilişsel işlevleri iyileştirmede önemli bir rol oynar.

British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, 90 gün boyunca her gün iki fincan çilek içen bireyler, içmeyenlere göre bilişsel testlerde daha iyi puan almışlardır.

Bu nedenle, beyin sağlığınızı korumak ve genç kalmak için haftada en az iki kez bir avuç orman meyvesi yemeniz tavsiye edilmektedir.