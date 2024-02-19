Beyni gençleştiren besin ortaya çıktı. Demans riskini 9 kat azaltıyor. Bilim insanları “her gün yiyin” dedi

Araştırmacılar, Akdeniz diyetine benzeyen bir beslenme şekli uygulayan kişilerin, uygulamayanlara kıyasla demans geliştirme olasılığının yüzde 23 daha düşük olduğunu ortaya koydular. Demansın henüz bir tedavisi olmasa da, yapılan çalışmalar demans vakalarının yüzde 40'ının yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini gösteriyor.

Demansın önlenmesinde beslenmenin önemli bir rolü vardır. Dr. Alexis Missick, demans riskini azaltmak için Akdeniz diyetinin takip edilmesini tavsiye ediyor. Missick, "Akdeniz diyetinin demans riskini düşürdüğüne dair son kanıtlar var" diyor.

Akdeniz diyeti, antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri içerir. Antioksidanlar, beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunabilir.

Akdeniz diyetinde, demansın önlenmesine katkı sağlayabilecek dört ana gıda grubu vardır. Bunlar:

- Zeytinyağı, fındık, ceviz gibi sağlıklı yağlar

- Balık, tavuk, yumurta gibi protein kaynakları

- Tam tahıllar, baklagiller, patates gibi karbonhidrat kaynakları

- Meyve, sebze, baharat, otlar gibi antioksidan kaynakları

Bu gıdaların tüketimi, beyin sağlığını korumak ve demans riskini azaltmak için önemlidir.

Birleşik Krallık Biobank'tan 60.298 kişinin verilerini inceleyen Newcastle Üniversitesi'nden uzmanlar, bu kişilerin diyetlerinin Akdeniz diyetiyle ne kadar uyumlu olduğunu puanladılar. Yaklaşık 10 yıl süren takip sonucunda, 882 kişide demans geliştiği görüldü.

Araştırmacılar, sağlıklı bitkisel gıdaların bol miktarda tüketildiği Akdeniz diyetinin, demans riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceği sonucuna vardılar.

Exeter Üniversitesi'nden Dr. Janice Ranson, bu çalışmanın, Akdeniz diyetinin uzun vadeli beyin sağlığı faydalarını vurguladığını söyledi.

Ranson, "Bu diyetin demansa karşı koruyucu etkisi, kişinin genetik yatkınlığından bağımsızdı. Bu nedenle, bu diyet, sağlıklı beslenmek ve demans riskini azaltmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir" dedi.

Ranson, gelecekteki demans önleme çalışmalarının, sadece genel sağlıklı beslenme önerileriyle sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda insanların beyin sağlığı için gerekli olan belirli gıda ve besinleri tüketmelerini teşvik edebileceğini belirtti.