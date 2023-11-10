Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı

Nöroloji dergisinde yayınlanan bir çalışma, bazı reflü ilaçlarının uzun süre kullanılmasının demans olasılığını yükselttiğini gösterdi.

Uzmanından şu açıklamalar geldi:

“Bu çalışma, reflü ilaçlarının bunamaya neden olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca bir çağrışım gösteriyor.

Bulgularımızı diğer büyük çalışma gruplarında doğrulamak ve uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımı ile daha yüksek demans riski arasındaki olası bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

DEMANS NEDİR?

Demans, birçok farklı hastalığın ortak sonucu olarak ortaya çıkan, zihinsel işlevlerin gerilemesi durumudur. Demans, sadece bellek kaybı değil, aynı zamanda düşünme, dikkat, karar verme, dil ve görsel algılama gibi becerilerin azalması anlamına gelir. Demans, beyindeki hasar veya hastalık nedeniyle oluşur ve her hastada farklı belirtiler gösterebilir.

DEMANSIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:

Hafıza sorunları: Özellikle yakın zamanda olan olayları hatırlamakta zorluk, aynı soruları tekrar tekrar sormak, isimleri, yerleri veya tarihleri unutmak, randevuları veya ödemeleri kaçırmak, alışveriş listesini veya yönleri hatırlayamamak.

Dil ve iletişim sorunları: Kelimeleri bulmakta veya cümleleri tamamlamakta zorluk, konuşulanları anlamakta veya takip etmekte zorluk, yazılı metinleri okuyamamak veya yazamamak, konuşma akıcılığının veya tonunun değişmesi, konuşmanın anlamsız veya saçma olması.

Dikkat ve konsantrasyon sorunları: Birden fazla işi aynı anda yapmakta veya basit görevleri tamamlamakta zorluk, odaklanma süresinin kısalması, dikkatin dağılması, kolayca unutkanlık veya karışıklık yaşamak.

Karar verme ve yargılama sorunları: Mantıklı veya uygun kararlar almakta veya sorunları çözmekte zorluk, riskli veya tehlikeli davranışlarda bulunmak, para yönetiminde veya planlama yapmakta zorluk, sosyal kurallara veya adaba uygun davranamamak.

Görsel algılama sorunları: Nesneleri, yüzleri veya renkleri tanımakta veya ayırt etmekte zorluk, mesafeleri veya derinlikleri doğru tahmin edememek, haritaları veya şekilleri yorumlayamamak, görsel halüsinasyonlar yaşamak.