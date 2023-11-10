Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı

Dikkat çeken çalışmada reflü ilaçlarının demans riskini artırabileceği vurgulandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı

Nöroloji dergisinde yayınlanan bir çalışma, bazı reflü ilaçlarının uzun süre kullanılmasının demans olasılığını yükselttiğini gösterdi.

Uzmanından şu açıklamalar geldi:

“Bu çalışma, reflü ilaçlarının bunamaya neden olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca bir çağrışım gösteriyor.

Bulgularımızı diğer büyük çalışma gruplarında doğrulamak ve uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımı ile daha yüksek demans riski arasındaki olası bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

DEMANS NEDİR?

Demans, birçok farklı hastalığın ortak sonucu olarak ortaya çıkan, zihinsel işlevlerin gerilemesi durumudur. Demans, sadece bellek kaybı değil, aynı zamanda düşünme, dikkat, karar verme, dil ve görsel algılama gibi becerilerin azalması anlamına gelir. Demans, beyindeki hasar veya hastalık nedeniyle oluşur ve her hastada farklı belirtiler gösterebilir.

DEMANSIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:

Hafıza sorunları: Özellikle yakın zamanda olan olayları hatırlamakta zorluk, aynı soruları tekrar tekrar sormak, isimleri, yerleri veya tarihleri unutmak, randevuları veya ödemeleri kaçırmak, alışveriş listesini veya yönleri hatırlayamamak.

Dil ve iletişim sorunları: Kelimeleri bulmakta veya cümleleri tamamlamakta zorluk, konuşulanları anlamakta veya takip etmekte zorluk, yazılı metinleri okuyamamak veya yazamamak, konuşma akıcılığının veya tonunun değişmesi, konuşmanın anlamsız veya saçma olması.

Dikkat ve konsantrasyon sorunları: Birden fazla işi aynı anda yapmakta veya basit görevleri tamamlamakta zorluk, odaklanma süresinin kısalması, dikkatin dağılması, kolayca unutkanlık veya karışıklık yaşamak.

Karar verme ve yargılama sorunları: Mantıklı veya uygun kararlar almakta veya sorunları çözmekte zorluk, riskli veya tehlikeli davranışlarda bulunmak, para yönetiminde veya planlama yapmakta zorluk, sosyal kurallara veya adaba uygun davranamamak.

Görsel algılama sorunları: Nesneleri, yüzleri veya renkleri tanımakta veya ayırt etmekte zorluk, mesafeleri veya derinlikleri doğru tahmin edememek, haritaları veya şekilleri yorumlayamamak, görsel halüsinasyonlar yaşamak.

İlgili Haberler
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL Spor
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi Gündem
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı Gündem
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün Gündem
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün
Ayılar bahçe duvarından atladı Gündem
Ayılar bahçe duvarından atladı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı