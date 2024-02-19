Hangi besin hangi hastalığa iyi gelir? İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar…

Sürekli ilaç kullanmak sağlıklı değildir. Doğal yöntemlerle birçok hastalığı iyileştirmek mümkündür.

Bu yüzden ilaçlara tek seçenek olarak bakmamalıyız.

Sağlıklı kalmak için sağlıklı beslenmeli ve düzenli yaşamalıyız. Hangi besinin hangi hastalığa iyi geldiğini öğrenmeliyiz.

İşte size bazı besinler ve hastalıklara olan faydaları…

YER FISTIĞI

Eğer kaygı problemi yaşıyorsanız, her gün yarım bardak yer fıstığı yiyebilirsiniz. Yer fıstığı sağlığa çok yararlı bir besindir. İçinde triptafon adlı bir madde vardır. Bu madde, vücuttaki seratonin seviyesini arttırır. Seratonin azlığı depresyon ve mutsuzluğa yol açar. Bu yüzden yer fıstığı yiyerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

MUZ

Muz yemek enerji verir ve yorgunluğu giderir. Her gün bir muz yiyerek kendinizi daha canlı ve mutlu hissedebilirsiniz.

SÜT

Uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız, süt içmek size iyi gelebilir. Süt, uykuya dalmanızı kolaylaştıran bir madde içerir.

ÇİKOLATA

Çikolata yemek de seratonin seviyesini yükseltir. Bu yüzden çikolata yemek sizi mutlu eder. Ancak fazla çikolata yememeye dikkat edin. Çünkü çikolata kilo aldırabilir.

PORTAKAL

Portakal, cildinizi güzelleştiren ve yaşlanmasını önleyen bir besindir. C vitamini bakımından zengindir. Günde bir portakal yiyerek veya bir bardak portakal suyu içerek cildinize iyi bakabilirsiniz.

KİRAZ

Kas ağrılarından şikayetçiyseniz, kiraz suyu içmeyi deneyin. Kiraz suyu, kas ağrılarını azaltan bir etkiye sahiptir. Spor yapmadan önce veya sonra bir bardak kiraz suyu içerseniz, kaslarınız daha rahat eder.

NANE

Mide rahatsızlığı yaşıyorsanız, nane tüketmek size iyi gelebilir. Nane, mideyi yatıştıran ve sindirimi kolaylaştıran bir bitkidir. Yemekten sonra nane şekeri yiyebilir veya nane çayı içebilirsiniz.