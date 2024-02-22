Beyni uçuran besinler

Fatih Mehmet Köksoy
Beyni uçuran besinler
Beyne faydalı olan bitkileri saymakla bitiremeyiz ama bunların farkında olmak gerekir. Doğanın sunduğu nimetlerden yararlanarak beyni güçlendiren besinleri öğrenelim. İşte beyni güçlendiren bitkiler:

Tarçın:

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan birçok sinir sistemi sorununu önlemek veya iyileştirmek için düzenli olarak tüketilebilir. Sadece kokusu bile zihinsel işlevi artırır.

Biberiye:

Kan akışını hızlandırır ve böylece beyin daha canlı olur. Karanfil: Hücre sağlığını korumaya ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olan fenol adlı maddeler içerir. Bu da sağlığımıza katkı sağlar.

Zerdeçal:

İçindeki kurkumin isimli bileşen, Alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyebilir.

Fesleğen:

Fesleğen yağı aromaterapide de kullanılır. Hafıza ve konsantrasyonu iyileştirir.

Kekik:

Beyindeki antioksidan seviyesini yükselten flavonoidler bakımından zengindir.

Kaplan otu:

Antioksidan yönünden güçlü olan bu bitki, sinir sistemini uyarır ve bunama riskini azaltır.

Nane:

Anksiyeteyi hafifletebilir ve aynı zamanda öğrenme ve konsantrasyon yeteneklerini geliştirebilir. Esansiyel yağı da aromaterapide stresi azaltmak ve sinirleri yatıştırmak için kullanılır.


Biber:

Biber çeşitleri, biberin acı tadını veren ve beyindeki beta endorfin miktarını artıran, bilişsel işlevi iyileştiren, ruh halini düzeltip sakinleştiren bir baharat olan piperin içerir.

Adaçayı:

Beyin işlevlerini harika bir şekilde geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Eğer tansiyonunuz yüksekse, tansiyonu artırıcı etkisi olduğundan dolayı fazla tüketmemeye özen gösterin.

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