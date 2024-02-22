Beyni uçuran besinler

Tarçın:

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan birçok sinir sistemi sorununu önlemek veya iyileştirmek için düzenli olarak tüketilebilir. Sadece kokusu bile zihinsel işlevi artırır.

Biberiye:

Kan akışını hızlandırır ve böylece beyin daha canlı olur. Karanfil: Hücre sağlığını korumaya ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olan fenol adlı maddeler içerir. Bu da sağlığımıza katkı sağlar.

Zerdeçal:

İçindeki kurkumin isimli bileşen, Alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyebilir.

Fesleğen:

Fesleğen yağı aromaterapide de kullanılır. Hafıza ve konsantrasyonu iyileştirir.

Kekik:

Beyindeki antioksidan seviyesini yükselten flavonoidler bakımından zengindir.

Kaplan otu:

Antioksidan yönünden güçlü olan bu bitki, sinir sistemini uyarır ve bunama riskini azaltır.

Nane:

Anksiyeteyi hafifletebilir ve aynı zamanda öğrenme ve konsantrasyon yeteneklerini geliştirebilir. Esansiyel yağı da aromaterapide stresi azaltmak ve sinirleri yatıştırmak için kullanılır.





Biber:

Biber çeşitleri, biberin acı tadını veren ve beyindeki beta endorfin miktarını artıran, bilişsel işlevi iyileştiren, ruh halini düzeltip sakinleştiren bir baharat olan piperin içerir.

Adaçayı:

Beyin işlevlerini harika bir şekilde geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Eğer tansiyonunuz yüksekse, tansiyonu artırıcı etkisi olduğundan dolayı fazla tüketmemeye özen gösterin.