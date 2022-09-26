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Beyoğlu Belediyesi giysi satın alacak

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü giysi satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:30
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Beyoğlu Belediyesi giysi satın alacak

Beyoğlu Belediyesi giysi satın alacak
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Basın İlan’da “2022 KIŞLIK MELBUSAT MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM KIŞLIK MELBUSAT MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yüklenici bu şartnameye giren her türlü işi sipariş verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Müdürlük merkez depomuza ulaştıracaktır. • Yüklenici sözleşme tarihinden sonra 3 gün içinde her bir üründen 1’er adet numune dikip müdürlük onayı aldıktan sonra işe başlayacaktır. • Ürünlere beden etiketi takılacak, dikişler iplik rengine göre uygun olacak ve tek tek jelatine konulup kolilenecektir. • Nakliye ve kargolama ücretleri yükleniciye ait olacaktır. • Yüklenici hizmet birimlerine malzemeleri ayrı ayrı teslim edecektir. • Beden ölçüleri BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yükleniciye fax veya mail yoluyla temin edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

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