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Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. 

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:13
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Beyoğlu'ndaki kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 

Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
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İHA'nın haberine göre, yangın dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında meydana gelmişti. 

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. 

Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerini çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaştı. Yangında ölü sayısı ikiye çıkarken 2 kişi ise yaralandı.

Yangın sonrası kilise ve lojmanda büyük hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

 

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