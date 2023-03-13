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Beyyine suresinin Türkçe anlamı nedir?

Medine’de inen Beyyine suresi 8 ayetten oluşmaktadır. Beyyine suresi adını açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen "beyyine" kelimesinden almıştır. İşte Beyyine suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:35
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Beyyine suresinin Türkçe anlamı nedir?

Beyyine suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Beyyine suresi Medine'de inmiştir. Beyyine suresi 8 ayetten oluşmakta olup Talak suresinden sonra inmiştir.

Beyyine suresi adını açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen "beyyine" kelimesi sûreye ad olmuştur.

Beyyine sûresinde kâfirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye

kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet

etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem

ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî

olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu

mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

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