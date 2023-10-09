Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı. Yabancı uyruklu iki grup tartıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında kafeteryada çıkan ve dışarıya taşan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Yaralı halde otomobille kaçarken bekçiler tarafından fark edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı. Yabancı uyruklu iki grup tartıştı

Olay, Gebze ilçesi kent meydanındaki bir kafeteryada meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A., H.A. ve M.A ile yabancı uyruklu başka bir grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıdan gelen şüphelilerin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

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Kafeterya dışına taşan kavgada M.A., H.A. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralanan M.A., H.A. ve M.A, can havliyle 41 MA 5207 plakalı otomobile binerek kaçtı.

Yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Hacı Halil Mahallesi 1218. Sokak’ta şüphe üzerine, bekçiler tarafından otomobil durduruldu.

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YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelmelerde şahısların yaralı olduğu görülürken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye götürüldü.

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Polis, otomobilde incelemelerde bulunurken olayla ilgili inceleme başlattı.

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