Bıçaklı intihar girişimine vatandaş müdahalesi. Polis dikkat dağıttı vatandaş etkisiz hale getirdi

Bıçakla intihar etmek isteyen bir şahıs, polislerin ikna çabalarına rağmen bıçağı bırakmadı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, şahsın elindeki bıçağı alarak durumu kontrol altına aldı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elinde bıçakla dolaştı

Olay, öğle saatlerinde Şirinevler’de meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla intihar etmeye kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polisleri dinlemedi

Polisler, güvenlik çemberi oluşturarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs, polislerin uyarılarına kulak asmadı ve bıçağı elinden bırakmadı.

Vatandaş fırsatını buldu

Polislerin uzun süre devam eden ikna çabalarına rağmen şahıs bir türlü bıçağı bırakmadı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, şahsın dikkatinin dağıldığı bir anda harekete geçti. Vatandaş, şahsın eline müdahale ederek bıçağı aldı. Bunun üzerine polisler de şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Olay anları görüntülendi

Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde bıçakla dolaşan şahsın polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı, ardından bir vatandaşın şahsın eline müdahale ederek bıçağı aldığı görülüyor.