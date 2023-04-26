Biden başkanlık yarışı için seçim kampanyasını başlattı

ABD Başkanı Joe Biden, sendika üyesi işçilere yaptığı konuşmayla 2024 başkanlık adaylığı kampanyasını başlatırken, "Amerikan tarihindeki en sendika yanlısı başkan" olduğunu ifade etti.

Biden başkanlık yarışı için seçim kampanyasını başlattı

2024 başkanlık seçimleri için adaylığını bir videoyla duyuran Biden, saatler sonra "Amerika'da Yatırım" başlığı altında konuşma yaptı.

"Amerikan tarihinin en sendika yanlısı başkanı olarak etiketlendiğim için özür dilemiyorum. Bundan gurur duyuyorum." diyen Biden, Amerikan orta sınıfının omurgasını yeniden inşa etmek, ekonomiyi yukarıdan aşağıya değil, ortadan dışa ve aşağıdan yukarıya büyütmek için başkanlığa aday olduğunu söyledi.

ABD Başkanı konuşmasında, kürtaj, zenginlere vergi indirimleri, pahalı ilaçlar, silah edinme ve hoşgörüsüzlük konularında Cumhuriyetçileri hedef alırken, "2020'de Fortune 500 şirketlerinin yüzde 55'i sıfır vergi ödedi. Böyle olması yanlış. Ben de bu adamlara korkunç bir vergi koydum." ifadelerini kullandı.

Biden, "Net olayım. Yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimse vergilerinin tek bir kuruş arttığını görmeyecek." dedi.

Biden, sendika üyesi işçilere, kendi döneminde yapılan yatırımlardan bahsederken, Amerikan üretimi ürünlerin tercih edilmesi konusundaki hassasiyetinin altını çizdi.

Adaylık videosunda yer alan ve "başladığı işi bitirmek" anlamındaki sloganı yineleyen Biden'ın sözlerine sendika işçileri, "4 yıl daha" diyerek ve alkışlayarak karşılık verdi.

BİDEN ADAYLIĞINI 3 DAKİKALIK VİDEOYLA DUYURMUŞTU

Adaylığını bu sabah, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine "başladığı işi bitirmek" için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.

(AA)

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı Magazin
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz Dünya
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı Siyaset
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza Güncel
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza
Uzmanından çocuklara doğru cinsel sağlık eğitimi uyarıları Sağlık
Uzmanından çocuklara doğru cinsel sağlık eğitimi uyarıları
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku Magazin
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku