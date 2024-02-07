Biden bu sefer de HAMAS'la muhalefeti karıştırdı

Daha önce defalarca gaf yapan ABD Başkanı Joe Biden bunlara bir yenisini daha ekledi.

Biden, reformlar içeren Ulusal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin Beyaz Saray’da açıklama yaptı.

Yaptığı açıklama sırasında Gazze Şeridi’ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönünde sorulan bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, “İzin verin kelimelerimi seçeyim” dedi.

Esir anlaşmasına dair bazı adımların olduğunu vurgulayan Başkan, “Muhalefetten bir tepki geldi” deyince çevresindekiler, “HAMAS” diyerek Biden’ı düzeltti.

Biden ise, “Pardon evet. HAMAS’tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var” ifadelerini kullandı.

28 YIL ÖNCE ÖLEN BAŞKANLA MACRON'U KARIŞTIRMIŞTI

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen eski başkan Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" dedi.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.