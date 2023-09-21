Biden, Lula’nın elini sıkmayı unutunca devlet başkanı bakın ne yaptı

Joe Biden, Brezilya Başkanı Lula’nın elini sıkmayı unuttu. Biden'ın kendisini görmezden gelip elini sıkmaması üzerine sinirlenen Silva'nın el hareketi gündem oldu.

Biden, Lula’nın elini sıkmayı unutunca devlet başkanı bakın ne yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider, bir basın toplantısı düzenledi.

Ancak ilginç bir şekilde, basın toplantısının sonunda iki lider el sıkışmadı. Bu durum, Lula da Silva'nın dikkatini çekti ve sinirlendi.

Biden'ın elini sıkmaması üzerine Lula da Silva, el hareketleriyle tepkisini gösterdi.

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Neden böyle bir davranışta bulunduğu tam olarak bilinmese de iki farklı görüş bu olaya ilişkin olarak ortaya atıldı.

Birinci görüşe göre, Biden'ın Lula'nın elini bilerek sıkmadığı şeklindeydi.

Diğer bir görüş ise, Biden'ın yaşının ilerlemesi nedeniyle zaman zaman garip davranışlar sergilediği ve bu davranışların bir örneği olarak el sıkışmayı unuttuğu şeklindeydi.

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