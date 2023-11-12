Biden törende kalakaldı. Asker dayanamayıp müdahale etti

OdaTV'in haberine göre, Göreve geldiği günden beri hareketleriyle çok konuşulan ve ABD Başkanlığı için yeterli bulunmayan Joe Biden'ın garip hareketlerine bir yenisi eklendi.

ABD'de düzenlenen Gaziler Günü törenine katılan Başkan Joe Biden, askere "Şimdi ne yapacaktık?" diye sordu.

Katılımcıları ve izleyenleri şaşırtan olayda nereye gideceğini bilemeyen Biden, yanındaki askerin kendisini yönlendirmesini bekledi.

Askerin yönlendirmesiyle yerine geçen Biden, unutkanlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Biden'ın ne yapacağını bilemediği halinin görüntüsü, sosyal medyada çokça paylaşıldı.