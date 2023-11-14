Biden İsrail'e dair umut ve beklentisini paylaştı

ABD Başkanı, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır" dedi.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray'da First Lady Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, "Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor" dedi.

HAMAS İDDİALARI REDDEDİYOR

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenlerken Hamas İsrail'in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.