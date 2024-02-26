Bilal Erdoğan’dan kariyer tavsiyeleri

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Ege Kariyer Fuarı’na katılan Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" sıfatıyla üniversite öğrencilerine hitap etti ve "Amerika’da gerçekten çalışırsan kazanıyorsun. Çok motive ediyorlar. Yani şöyle düşünelim, 'işte ben Harvard’da okudum, Indiana Üniversitesi’nde okudum'... Bunlar Amerika’nın ilk elli hatta John Hopkins Üniversitesi ilk ondaki üniversite. Mesela ben filanca üniversitenin öğrencisi ya da mezunuyum, bu işi ben yapabilir miyim diye bir yaklaşım yok. İş var mı? Mezuniyetinize yakın işinizi bulana kadar başvurularınızı yapıyorsunuz. Gerekirse herhangi bir fastfood restoranında saatlik ücretle çalışıyorsunuz. Veyahut da bir AVM’de, bir dükkânda tezgâhtar olarak çalışıyorsunuz. Ya işte ‘ben ODTÜ Fizik mezunuyum, böyle bir iş yapabilir miyim?' zihniyeti doğru değil. ODTÜ Fiziği bilerek söylüyorum; 'ODTÜ Fizik mezunuyum, iki yıldır iş bulamıyorum'. ODTÜ Fizik mezunu olduğun için iş teklifi mi bekliyorsun? ODTÜ Fizik mezunu olan bir adamın yapamayacağı bir iş olmaması lazım yeter ki çalışmak istesin. Dolayısıyla, Amerika’da bu zihniyet var. Amerika’ya Türkiye’den o dönemde gelen başka arkadaşlar, başka insanlar pizza dağıttılar, benzin istasyonunda çalıştılar. Bir yandan gece İngilizce kursuna gidip İngilizcelerini geliştirip diploma almaya çalıştılar. Haftada seksen saat pizza dağıtan biliyorum.” dedi.

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Bu haberi okuyan hemen herkesin aklına geleni, Prof. Dr. Ümit Özdağ, mesajında şöyle yazdı:

-Oğlum sen niye ODTÜ Fizik bölümünü bitiriyorsun. Git Kartal İmam Hatip Lisesini bitir, istediğin işe gir.

Tabii Bilal Erdoğan sadece Kartal İmam Hatip mezunu değil.

Bilal Erdoğan, 1999’da Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Indiana Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi’ne bağlı John F. Kennedy Okulu’nda master yaptı. 2006’ya kadar Dünya Bankası’nda çalışan Erdoğan, Johns Hopkins Üniversitesi’ne bağlı SAIS’in İtalya’daki Bolonya kampüsüne doktora için başvurdu. Bilal Erdoğan’ın dokuz yıl süren doktora programını bitirip bitirmediği konusuna net bir bilgi yok. Bir denizcilik şirketinin ortağıdır ve deniz taşımacılığı yapmaktadır. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın mütevelli heyetindedir. Son olarak İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na getirilmiştir.

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ABD’de üniversiteler paralıdır. Öğrenciler, okul taksitini ödemek için fazla beceri gerektirmeyen işlerde çalışır. Tabii, başbakan, cumhurbaşkanı çocukları için Harvard’ın özel kontenjanı vardır. Onların taksitini ödeyen biri mutlaka bulunur. Dolayısıyla herhangi bir işte çalışmalarına gerek kalmaz.

Ben başka bir durumdan bahsetmek istiyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 20 yıldır çalışan yaklaşık 200 mühendis, SGK kayıtlarında “su arıza işçisi” olarak gösterilmektedir...

AKP döneminde başlayan uygulama, CHP döneminde de devam ediyor. Oysa bu durum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vereceği bir talimatla değiştirilebilir.

Şimdilerde, işçi ücretleri mühendis ücretlerini geçti ama yine de mühendisler bu durumdan rahatsız.

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Oysa İBB’de “su arıza işçisi” olmak bir tarafa, “geçici işçi” statüsüne sahip olmak bile bakın sonunda insanı nerelere taşıyor:

Öğrencilere her türlü işte çalışmayı tavsiye eden Bilal Erdoğan’ın babası Tayyip Erdoğan, “üniversite öğrencisi” iken İBB kayıtlarında geçici işçi statüsünde gösteriliyor ama İETT futbol takımında oynuyordu. Kadrolu işçi sınavına da giren Tayyip Erdoğan’a, "Türkiye’nin komşuları hangi ülkelerdir?" ve "Kaç türlü yön vardır?" gibi sorular soruldu. Sınavda dört işlem soruları da vardı. Erdoğan, yazılı ve sözlü iki sınavdan 100’er puan alarak kadrolu işçi sınavını kazandı. Sonra da ilçe başkanı, il başkanı İBB Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu...

İBB’de çalışan mühendislere ne soruldu ki su arıza işçisi statüsüne kaydedildiler? Yoksa siyasete atılsınlar da orada başarılı olsunlar diye mi böyle yapıyorlar? İyi ama 20 yıl geçti, hiçbir hareket yok...