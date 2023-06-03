Bilanço ağır: Selin gücü sular çekilince tahribat ortaya çıktı

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış Ağlı, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde sele neden oldu. Sel suları çekilince yarattığı tahribatın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Bilanço ağır: Selin gücü sular çekilince tahribat ortaya çıktı

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış Ağlı, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde sele neden oldu. Sel sularının çekilmeye başlamasıyla bilanço ortaya çıkmaya başladı.

Kastamonu’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası Ağlı, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini sel bastı. Yoğun yağış sonrası birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı ilçelerde vatandaşlar ellerinde kova ve küreklerle su basan ev ve iş yerlerindeki sel sularını tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezlerinde iş makineleri de cadde ve sokaklarda biriken sel sularını tahliye ediyor.

TAHRİBATIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLADI

İlçelerin alt yapılarının büyük hasar gördüğü bölgede Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. AFAD ekipleri, ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca selden dolayı zarar gören vatandaşların tespitlerini de sürdürüyor.

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AFAD ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde şu ana kadar yoğun yağış sonrasında Azdavay ilçesinde 25 adet iş yeri, 5 adet giriş kattaki ev ile 6 adet birinci kattaki ev zarar gördü. Sel sularının çekilmeye başladığı Azdavay ilçesinde hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor.

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Sel afetinin yaşandığı bir diğer ilçe Pınarbaşı’nda da tahribatın boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. Pınarbaşı ilçe merkezinde 23 ev zarar gördü, 16 iş yeri hasar gördü. Pınarbaşı’nda 9 araç sel sularına kapılırken ayrıca ilçe merkezinde 2 adet köprü, köylerde de 3 adet ev ve köy yolları büyük zarar gördü. Bunların yanı sıra ilçede bulunan bir sitenin kazan dairesi, resmi kurumun binaların bodrum katlarını sel sularının basması sebebiyle zarar gördü.

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Ağlı ilçesinde de 13 işyeri ile 6 bodrum katını sel suları bastı. Ayrıca selin bastığı bahçelerde de tavuklar telef oldu.

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Bunun yanı sıra Ağlı, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde çok sayıda bölgede tarım alanları sel suları altında kalarak zarar gördü.

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