Bilecik Belediyesi 69 adet iş yerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait işyerlerinin (dükkanların) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı kiraya verilecektir.

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