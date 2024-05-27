Marmaray'da Galatasaray Fenerbahçe kavgası

Süper Lig’in 38. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-1’lik zaferle ayrıldı.

GOLLER ICARDİ VE BERKAN’DAN

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı.

Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Alınan bu sonuç ile birlikte 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gelen 24. Şampiyonluk sonrası sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları doya doya şampiyonluğu kutlarken can sıkan bir gelişme yaşandı.

MARMARAY'DA KAVGA ÇIKTI

Fenerbahçe-İstanbulspor maçından dönen taraftarlarla marmarayda karşılaşan sarı-kırmızılılar arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe formalıları gören Galatasaraylı taraftalar Sarı Lacivertlileri metrodan indirdi.

Araya giren vatandaşlar olayların büyümesini engelledi.