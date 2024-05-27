Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti hakkındaki iddialara tepki. 'Bir daha televizyonlara çıkamayacaklar'

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti hakkındaki iddialara tepki. 'Bir daha televizyonlara çıkamayacaklar'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’ye ömür biçenlere tepki gösterdi. Dervişoğlu, İYİ Parti’de işbirliği ve gönül birliği olduğu takdirde, kendilerine raf ömrü biçenlerin bir daha televizyonlara çıkamayacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Şişli'de düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehir ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

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Partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda verdikleri sözü yerine getirmek için Anadolu'yu karış karış dolaştıklarını hatırlatan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren söyledikleri gibi 'koltukları değil, ayakkabılarımız eskitmeye', millet için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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'BİR DAHA TELEVİZYONLARA ÇIKAMAYACAKLAR'

Genel seçimlere 4 senelik bir zaman kaldığını hatırlatan Dervişoğlu, dört yıllık zaman boyunca İYİ Parti’nin bütün sorunlarını çözeceğini ve eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasından bir güneş gibi doğacağını vurguladı.

Dervişoğlu, herkesin televizyonlarda İYİ Parti’ye raf ömrü biçtiğini belirterek, “Bütün bu arkadaşlarımız el birliği, işbirliği ve gönül birliği yaparlarsa, bize raf ömrü biçenler bir daha televizyonlara çıkamayacaklar. Burası birliğin, birlikteliğin sembolüdür" diye konuştu.

Türkiye siyasetinin yeni bir arayış içine girdiğine dikkati çeken Dervişoğlu, aziz milletin gerginlik istemediğini vurguladı.

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"MİLLET ARADIĞI SİYASETÇİ TİPİNİ İYİ PARTİ'DE BULACAK"

Dervişoğlu, dün Nevşehir'de "siyasetin yeni bir arayış içinde" olduğunu aktardığını anımsatarak, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen milletin Süleyman Demirel'in samimiyetini, Bülent Ecevit'in nezaketini, Turgut Özal'ın çalışkanlığını, Necmettin Erbakan'ın imanını, Alparslan Türkeş'in mücadeleciliğini beklediğinin altını çizdi.

Hepsinin birleştiği yerin İYİ Parti olacağını vurgulayan Dervişoğlu, millet aradığı siyasetçi tipini İYİ Partinin içinde bulacağını belirtti.

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