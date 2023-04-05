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Bilecik'te Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Bilecik'te polis tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda obje ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:17
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Bilecik'te çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Bilecik'te Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
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Bilecik'te polis tarafından düzenlenen bir operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda objeler ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elinde tarihi eser bulunduran şahıs/organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzen operasyonda Roma dönemine ait 1 adet üzerinde gerekçe yazıt bulunan tablet, 1 adet toprak testi, 4 adet toprak kandil, 2 adet yüzük, 1 adet gümüş sikke, 23 adet bronz sikke, 2 adet kurşun mühür, 19 adet değişik ebat ve niteliklerde obje ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. (İHA)

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