Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü Göleti'ne seyir halindeki Mustafa Ergün (32) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Beytullah Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü Mustafa Ergün olay yerine hayatını kaybetti.

Ergün'ün cansız bedeni olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan Beytullah Y.'nin askeri personel olduğu öğrenilirken, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

aw885735-01.jpg

aw885735-02.jpg

aw885735-03.jpg

aw885735-04.jpg

aw885735-05.jpg

aw885735-06.jpg

aw885735-07.jpg

Öne Çıkanlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Nurgül Yeşilçay videoyu örnek olması dileğiyle paylaştı. "Hava durumları böyle sunulmalı" Magazin
Nurgül Yeşilçay videoyu örnek olması dileğiyle paylaştı. "Hava durumları böyle sunulmalı"
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Borsa’ çıkışı: 15 Mayıs günü soruşturma emri vereceğim Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Borsa’ çıkışı: 15 Mayıs günü soruşturma emri vereceğim
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret Yazarlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Haluk Levent'ten tapu teslimi. Marmaris'i unutmadı Magazin
Haluk Levent'ten tapu teslimi. Marmaris'i unutmadı
Irmak Ünal'dan duygusal satırlarla dolu bir kutlama. 'Bugün yeniden doğduğum gün' Magazin
Irmak Ünal'dan duygusal satırlarla dolu bir kutlama. 'Bugün yeniden doğduğum gün'
Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları toplandı: Ekonomiye bahar gelecek Siyaset
Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları toplandı: Ekonomiye bahar gelecek