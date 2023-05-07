Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü Göleti'ne seyir halindeki Mustafa Ergün (32) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Beytullah Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada araç hurdaya dönerken sürücü Mustafa Ergün olay yerine hayatını kaybetti.
Ergün'ün cansız bedeni olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan Beytullah Y.'nin askeri personel olduğu öğrenilirken, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)