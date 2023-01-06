Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te 2 ayrı uyuşturucu operasyonundan 4 kişi gözaltına alınırken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Bozüyük'te 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonundan 4 kişi gözaltına alınırken, 369,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 121,50 gr metamfetamin maddesi ve 3 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ve çerçevesinde yasal işlem yapılan 4 şahıstan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(Kaynak: İHA)