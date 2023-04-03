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Yoldan çıkınca kayalıklara çarpıp durdu: 4 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle durabilen araçta 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:04
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Bilecik'te yoldan çıkan araç kayalıklara çarpıp durdu

Yoldan çıkınca kayalıklara çarpıp durdu: 4 yaralı
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İHA'dan alınan bilgilere göre; Gölpazar-Vezirhan Karayolu'nda seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü Gürol T. (39) eski çöplük mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafından kayalıklara çarparak durabildi. Kazada araç sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan eşi Rüya T., çocukları Eslem T. (4) ve Münevver T. (1) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine götürüldü.

Burada yaralı ağır olan Rüya T. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.

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