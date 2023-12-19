Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest

Kaynak: İHA
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest
Bilecik’te 14 köpeğin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanlardan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan H.S. isimli şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. çıkarıldıkları mahkemece 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanmıştı.

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Köpeklerden alınan kan tahlillerinde ilaçlı zehirlenme çıkmaması dolayısıyla aralarında Belediye Veteriner İşleri Müdürü N.A.’nın da tutuklu bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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