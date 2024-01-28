Bilgisayar başında yemek yemek doğru mu

Celil Kurşun
Bilgisayar başında yemek yemek doğru mu
Özellikle çalıştığınız iş yerlerinde bilgisayar başındayken yemek yemek doğru mu? İşte o sorunun yanıtı...

Bilgisayar başında yemek yemek, sağlığınız için zararlı bir alışkanlıktır. Bunun birkaç nedeni vardır:

Bilgisayar başında yemek yiyenler, yedikleri miktarı ve kaloriyi kontrol edemiyor, sindirim problemleri yaşıyor, obezite riskini artırıyor ve yemekten keyif alamıyorlar.

Bilgisayar başında yemek yemek, yemeğin yapısını bozuyor ve besin değerini azaltıyor. Bu da Parkinson, Alzheimer gibi uzun dönemli sorunlara neden olabiliyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, televizyon karşısında yemek yemek gibidir. Bu da doyma duygusunu anlamayı zorlaştırıyor, hızlı yemek yemeye ve abur cubur tüketmeye sebep oluyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, özellikle çocuklarda obezite, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Bu nedenlerle, bilgisayar başında yemek yemek yerine, yemek saatlerini planlamak, yavaş ve dikkatli yemek, sağlıklı atıştırmalıklar seçmek ve yemekten sonra egzersiz yapmak gibi tavsiyelerde bulunuluyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, bu alışkanlıktan kurtulmak için adım atmak gerekiyor.

Son Haberler
Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1 Spor
Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1
Hükümeti protesto eden çiftçiler belediye binalarına hayvan dışkısı püskürttü Dünya
Hükümeti protesto eden çiftçiler belediye binalarına hayvan dışkısı püskürttü
ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti Dünya
ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti
Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu Gündem
Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu
36 saatte yarım metre kar yağdı Gündem
36 saatte yarım metre kar yağdı
Beşiktaş'ta transfer harekatı resmen başladı. 2. Başkan 2 yıldız için Fransa'ya gitti Spor
Beşiktaş'ta transfer harekatı resmen başladı. 2. Başkan 2 yıldız için Fransa'ya gitti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İntibak Yasası’ndaki önemli detayı açıkladı. Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İntibak Yasası’ndaki önemli detayı açıkladı. Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?