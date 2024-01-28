Bilgisayar başında yemek yemek doğru mu

Bilgisayar başında yemek yemek, sağlığınız için zararlı bir alışkanlıktır. Bunun birkaç nedeni vardır:

Bilgisayar başında yemek yiyenler, yedikleri miktarı ve kaloriyi kontrol edemiyor, sindirim problemleri yaşıyor, obezite riskini artırıyor ve yemekten keyif alamıyorlar.

Bilgisayar başında yemek yemek, yemeğin yapısını bozuyor ve besin değerini azaltıyor. Bu da Parkinson, Alzheimer gibi uzun dönemli sorunlara neden olabiliyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, televizyon karşısında yemek yemek gibidir. Bu da doyma duygusunu anlamayı zorlaştırıyor, hızlı yemek yemeye ve abur cubur tüketmeye sebep oluyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, özellikle çocuklarda obezite, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Bu nedenlerle, bilgisayar başında yemek yemek yerine, yemek saatlerini planlamak, yavaş ve dikkatli yemek, sağlıklı atıştırmalıklar seçmek ve yemekten sonra egzersiz yapmak gibi tavsiyelerde bulunuluyor.

Bilgisayar başında yemek yemek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, bu alışkanlıktan kurtulmak için adım atmak gerekiyor.